Die Zahl der Märtyrer in Gaza übersteigt 47.000 Menschen

Am zweiten Tag des Waffenstillstands im Gazastreifen gab das palästinensische Gesundheitsministerium die Überführung von 122 Märtyrerleichen in Krankenhäuser in den letzten 24 Stunden bekannt.

Demnach wurden in den vergangenen 24 Stunden die Leichen von 60 Märtyrern unter den Trümmern geborgen, 62 weitere starben bei den Angriffen.

Das Gesundheitsministerium von Gaza berichtete weiter, dass in den letzten 24 Stunden 341 Menschen verletzt wurden.

Seit Beginn des Krieges (7. Oktober 2023) sind im Gazastreifen 47.035 Palästinenser den Märtyrertod erlitten und 111.091 verwundet worden.