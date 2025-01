Iran verfügt über die Fähigkeit, technologische Dienstleistungen in beratender Form anzubieten

Laut dem wissenschaftlichen Korrespondenten von IRNA sprach Hossein Simayi-Sarraf heute Morgen (Montag) bei einem Treffen der Leiter der Wissenschafts- und Technologieparks des ganzen Landes im Innovations- und Wohlstandsfonds der Präsidentschaft. Er erklärte: „Wir sind bestrebt, die Aktivitäten der Wissenschafts- und Technologieparks zu stärken.“

Er fügte hinzu: „Die heute vom Fonds an die Wissenschafts- und Technologieparks bereitgestellten Mittel dienen genau diesem Zweck. Die Parks, die als Standorte für wissensbasierte Unternehmen dienen, ebnen den Weg für die Schaffung von Technologien sowie die Beschäftigung junger, kreativer und hochqualifizierter Talente des Landes.“

Der Minister für Wissenschaft wies auf seine jüngste Reise in den Irak hin, wo er am zweiten Wissenschaftswoche-Treffen zwischen Iran und Irak teilnahm, das mit der Präsenz der Präsidenten der Universitäten beider Länder und einer Delegation von Leitern von Parks und Universitäten stattfand. Er sagte: „Der irakische Wissenschaftsminister betonte stark das Interesse, wissenschaftliche Dienstleistungen aus dem Iran zu erhalten. Wir können beratende Dienstleistungen im Bereich Wissenschaft und Technologie für bestimmte Länder, einschließlich des Irak, anbieten. Die irakischen Beamten haben großes Interesse an dieser Zusammenarbeit gezeigt und erwarten insbesondere die Bereitstellung technischer und ingenieurwissenschaftlicher Dienstleistungen aus dem Iran.“

Er fügte hinzu: „Der Exportwert der in den Parks ansässigen Unternehmen beträgt derzeit 200 Millionen Dollar, und diese Zahl muss steigen. Die rechtlichen Hindernisse für den Export wurden beseitigt, und die Erfahrungen der Parks sowie die Produkte und Errungenschaften der wissensbasierten Unternehmen können internationalisiert und in andere Länder exportiert werden.“

Der Minister für Wissenschaft kündigte bei einem Treffen mit Journalisten an, dass bei seinem jüngsten Besuch im Irak eine Vereinbarung mit den dortigen Hochschulbehörden unterzeichnet wurde. Er sagte: „Bis zum nächsten Jahr werden Auslandsfilialen der Universitäten Teheran, Sharif-Universität für Technologie und Ferdowsi-Universität in Maschhad in diesem Land eröffnet.“

Simayi-Sarraf fügte hinzu, dass die irakische Regierung gemäß der Vereinbarung verpflichtet ist, bei der Eröffnung von Vertretungen iranischer Universitäten in diesem Land zu kooperieren. „Ein Teil der Maßnahmen im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung wurde bereits durchgeführt, und wir sind entschlossen, diese Vereinbarung umzusetzen.“

Im weiteren Verlauf des Programms besuchten der Minister für Wissenschaft und der Leiter des Innovations- und Wohlstandsfonds der Präsidentschaft die Stände und Produkte mehrerer im Innovations- und Wohlstandsfonds ansässiger Unternehmen, die in Wissenschafts- und Technologieparks tätig sind.