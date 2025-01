Iran hat es vermieden, seine militärischen Kompetenzen zu thematisieren, und beabsichtigt dies auch künftig nicht zu tun.

Laut dem Außenpolitik-Korrespondenten von IRNA erklärte Ismail Baghaei, der Sprecher des Außenministeriums, in der heutigen Pressekonferenz (1. Februar 1403): "In der vergangenen Woche hatten wir wichtige Entwicklungen; darunter der bedeutende Besuch von Masoud Pezeshkian, dem Präsidenten, in Tadschikistan und Russland. Auch im regionalen Bereich gab es eine wichtige Entwicklung: die Waffenruhe im Gazastreifen, ein weiteres Beispiel für den Sieg des Willens, des Widerstandes und der Ausdauer gegen Besatzung und Ungerechtigkeit."

Drohen mit dem Austritt aus dem NPT ist kein neues Thema

Auf eine Frage eines IRNA-Korrespondenten, der sich auf die Gespräche zwischen Iran und Europa in Genf und die angeblichen Aussagen iranischer Verhandlungspartner bezog, dass Iran im Falle einer Aktivierung des Snapback-Mechanismus nicht nur aus dem Nichtverbreitungsvertrag (NPT) austreten würde, sondern auch seine Nuklearpolitik ändern könnte, sagte Baghaei: "Iran hat niemals über seine militärischen Fähigkeiten mit irgendjemandem gesprochen und wird dies auch nicht tun. Sollte dieses Thema in den Gesprächen aufgetaucht sein, ist unsere Antwort klar. Das Drohen mit dem Austritt aus dem NPT ist kein neues Thema. Bereits in der zwölften Regierung haben wir deutlich gemacht, dass, wenn der Mechanismus des Snapbacks zur Druckausübung und zur Erlangung von Zugeständnissen verwendet wird, unsere Reaktion entsprechend sein wird. Es wurde klar gesagt, dass der Missbrauch dieses Mechanismus bedeutet, dass es keine Rechtfertigung oder Begründung für Irans Verbleib in bestimmten bestehenden Abkommen geben wird. Dies ist eine Position, die bereits zuvor geäußert wurde."

Frühere Abkommen mit Russland bleiben weiterhin gültig

Baghaei antwortete auf eine Frage zur Erwähnung der Abkommen von 1921 und 1940 in der Präambel des neuen strategischen Abkommens zwischen Iran und Russland und sagte: "Das Text des strategischen Abkommens zwischen Iran und Russland wurde am Freitag veröffentlicht. In Bezug auf die vorherigen Abkommen von 1921 und 1940, auf die in der Präambel des aktualisierten Dokuments Bezug genommen wird, möchte ich sagen, dass diese Abkommen Teil der Geschichte der iranisch-russischen Beziehungen sind und weiterhin gültig bleiben. Der Verweis darauf ist im bilateralen Kontext von Nutzen. Nach dem Prinzip der Staatenfolge wurden die Verpflichtungen dieser Abkommen, die während der Zeit der Sowjetunion unterzeichnet wurden, auf die Russische Föderation übertragen."

Die Außenpolitik des Landes wird von offiziellen Sprechern vertreten

In Reaktion auf Äußerungen eines Beraters des Präsidenten über die Notwendigkeit von Verhandlungen mit den USA sagte der Sprecher des Außenministeriums: "Die Position Irans und der Regierung in Bezug auf außenpolitische Fragen wird von den offiziellen Sprechern geäußert. Alles, was in den Medien gesagt wurde und was ich gehört habe, steht in keinem Zusammenhang mit unserer offiziellen Haltung. Ich vermute, dass es sich um die persönliche Meinung des Sprechers handelte, der in einem Gespräch mit einem Medium sprach. Außenpolitik ist ein Fachgebiet, und jede Vereinfachung komplexer außenpolitischer Themen, selbst wenn sie aus guten Absichten heraus erfolgt, ist weder hilfreich noch förderlich."

Iran setzte sich intensiv für die Beendigung des Völkermords im Gazastreifen ein

In Bezug auf den Waffenstillstand im Gazastreifen sagte Ismail Baghaei: "Wir haben unsere Haltung zur Beendigung des Völkermords im Gazastreifen klar dargelegt. Für uns bedeutet ein Waffenstillstand, dass der Plan zur Vernichtung Palästinas gestoppt wurde. In diesen 16 Monaten haben wir viel unternommen, um die internationale Gemeinschaft für die Beendigung des Völkermords und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gazastreifen durch das zionistische Regime zu mobilisieren. Beide Gipfeltreffen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) wurden auf Vorschlag der Islamischen Republik Iran abgehalten. Auf allen Ebenen der Vereinten Nationen, in der Region und in bilateralen Gesprächen haben wir keine Mühen gescheut. Iran glaubt daran, dass der Weg zur Rettung des palästinensischen Volkes und die Realisierung des Rechts auf Selbstbestimmung ein gesetzliches, menschliches und international anerkanntes Recht ist. Der Widerstand hat in diesen 16 Monaten, genauso wie in früheren Jahrzehnten, alle seine inneren Ressourcen mobilisiert. Iran wird seine Unterstützung für den palästinensischen Widerstand fortsetzen. Wir sind der Meinung, dass der Erhalt des Widerstandgeistes sowie die nationale Einheit und Solidarität zwischen allen palästinensischen Gruppen und Parteien in Gaza und im Westjordanland sowie die Unterstützung durch andere Teile des Widerstandes einen großen Einfluss hatten. Ich denke, alle Parteien haben ihre Lehren aus dieser Entwicklung gezogen, und wir werden sicherlich die Lehren aus dieser Entwicklung in der Zukunft nutzen."

Noch keine überzeugenden Informationen zum Mord an iranischen Staatsbürgern in Frankreich erhalten

Auf die Frage nach den Ermittlungen zum Mord an zwei iranischen Staatsbürgern in Frankreich sagte der Sprecher des Außenministeriums: "Der Schutz iranischer Staatsbürger gehört zu den Aufgaben des Außenministeriums. Die Konsularabteilung, die politische Abteilung sowie die iranische Botschaft in Paris haben von Anfang an den Fall verfolgt und unsere Forderung wurde von uns wiederholt. Wir haben bisher keine überzeugenden oder ausreichenden Informationen über die Natur des Mordes, bei dem zwei iranische Staatsbürger in Frankreich ihr Leben verloren haben, erhalten. Unser Anliegen ist es, diesen Fall weiter zu verfolgen und eine Verurteilung sowie Bestrafung des Täters zu erwirken. Es muss geklärt werden, ob es sich um einen terroristischen Akt oder eine rassistische Tat handelt. In jedem Fall erwarten wir, dass die zuständigen französischen Behörden auf unsere Fragen antworten."

Angesichts der aktuellen Entwicklungen in der Region wird die Reise des Außenministers nach New York nicht stattfinden

Auf eine Frage zu der heutigen Sitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und den Berichten, dass der Außenminister an der Sitzung teilnehmen würde, erklärte der Sprecher des Außenministeriums: "Zu Beginn wollte ich etwas zur Reise des Außenministers nach New York sagen. Letzte Woche hatte ich angekündigt, dass er nach New York reisen würde, um an der Sitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen über Palästina teilzunehmen. Diese Sitzung wird heute stattfinden, aber aufgrund der Entwicklungen in der Region und der Ereignisse der letzten zwei Tage, insbesondere der Waffenstillstand im Gazastreifen, wurde die Reise geändert. Aus zeitlichen Gründen wird diese Reise nun nicht stattfinden."

Wir sind bereit, über die Rolle Irans im Ukraine-Konflikt zu sprechen

Auf eine Frage, ob das Thema Irans Rolle im Ukraine-Konflikt bei den Genfer Gesprächen angesprochen wurde, sagte Baghaei: "Dieses Thema hat eine lange Vorgeschichte. Wir haben erklärt, dass Iran bereit ist, über seine Rolle im Ukraine-Konflikt sowohl mit der Ukraine als auch mit den Parteien zu sprechen, die solche Bedenken geäußert haben. Dieses Thema wurde auch in verschiedenen Gesprächen mit europäischen Parteien wiederholt. Wir sind der Ansicht, dass das unberechtigte Einbeziehen anderer Länder in den Ukraine-Konflikt eine sehr schädliche Politik ist. Wir haben alle Vorwürfe über Irans Beteiligung in diesem Zusammenhang zurückgewiesen und klar gesagt, dass wir bereit sind, darüber zu sprechen, wenn es wirklich Beweise gibt. Auch bei den jüngsten Verhandlungen wurde dieses Thema angesprochen, und die iranische Delegation hat ihre Positionen und Ansichten dargelegt."

Das JCPOA bleibt die Grundlage für Verhandlungen über das iranische Atomprogramm

Auf eine Frage zu den Verhandlungen über die Wiederbelebung des JCPOA und die Möglichkeit einer Rückkehr der USA an den Verhandlungstisch sagte der Sprecher des Außenministeriums: "Die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm haben eine klare Grundlage, und diese Grundlage ist das JCPOA. Die Parteien des JCPOA sind klar definiert, und das JCPOA ist ein Dokument, das durch eine Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen unterstützt wird. Daher müssen alle Parteien, die an der Entstehung des JCPOA beteiligt waren, weiterhin an diesem Prozess teilnehmen."

Iran und Afghanistan müssen sich über das Wasserrecht einigen

Auf eine Frage zu den neuesten Entwicklungen im Hinblick auf die Verhandlungen über das Wasserrecht des Helmand-Flusses sagte der Sprecher des Außenministeriums: "Das Thema des Wasserrechts von Iran aus dem Helmand-Fluss sowie anderen Flüssen, die in Richtung Iran fließen, war immer ein Thema der Verhandlungen und wird weiterhin ein fester Bestandteil jeder bilateralen Diskussion zwischen Iran und Afghanistan sein. Wir glauben, dass Zusammenarbeit im Bereich Wasser ein wichtiger Punkt der Kooperation zwischen Iran und Afghanistan sein kann. Die Politik der guten Nachbarschaft und die historische und kulturelle Verbindung zwischen den beiden Ländern verlangen, dass beide Seiten in dieser Angelegenheit zu einer Einigung und Verständigung kommen. Dies ist nicht unerreichbar."

Das Außenministerium gibt seine fachlichen Meinungen zu FATF den zuständigen Entscheidungsstellen bekannt

Auf eine Frage zu den FATF-Gesetzen, die erneut im Staatsrat zur Diskussion gestellt werden, sagte der Sprecher des Außenministeriums: "Die Entscheidung zu diesem Thema muss bei den zuständigen Institutionen getroffen werden. Wir wissen, dass derzeit im Staatsrat die Diskussion über den Beitritt zur Konvention gegen organisierte Kriminalität läuft, und es ist vernünftig, diese Diskussionen in den entsprechenden Fachkanälen und auf technischer Ebene zu führen, damit sie zu einer erfolgreichen Lösung führen. Wir als Außenministerium, als eine der beteiligten Institutionen, werden unsere fachliche Meinung auf Grundlage unserer Ergebnisse den zuständigen Entscheidungsstellen zur Verfügung stellen."

Baghaei zu Aussagen, die Hamas im zukünftigen Gaza nicht sehen: "Der Widerstand und Hamas sind eine tief verwurzelte Bewegung im Herzen der Menschen von Gaza und Palästina, und daher kann niemand den Einfluss und die Präsenz von Hamas in einem zukünftigen Palästina ignorieren."