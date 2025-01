Anerkennung der amerikanischen Medien der Misserfolge des zionistischen Regimes gegenüber Hamas

Laut IRNA heißt es in einem Bericht auf der CNN-Website, dass der längste Krieg Israels es noch nicht geschafft hat, seinen Hauptfeind, Hamas, zu zerstören. Trotz erheblicher Verluste sieht die Gruppe den Waffenstillstand in Gaza als ihren Sieg und Israels Niederlage an.

Der Bericht fährt fort, dass unmittelbar nach Inkrafttreten des Waffenstillstands bewaffnete, vermummte Männer auf Fahrzeugen in den zerstörten Straßen von Gaza auftauchten. Während des Austauschs von Gefangenen trugen Mitglieder einer Eliteeinheit von Hamas ihre Uniformen auf dem al-Saraya-Platz. Diese Bewegungen von Hamas erinnern daran, dass die Gruppe 15 Monate nach Israels Entschlossenheit, sie zu vernichten, weiterhin standhaft bleibt.

CNN verweist auf die Schwächung von Hamas und ihrer Unterstützer in den vergangenen Monaten und schreibt: Diese Bewegung, die einst die militärische und politische Kontrolle über Gaza innehatte, zeigt sich den Palästinensern weiterhin als die mächtigste militärische Kraft gegenüber Israel. Durch die Rekrutierung neuer Kräfte kompensiert sie ihre Verluste und verstärkt ihre Reihen.

Auf der anderen Seite scheint Hamas trotz des endgültigen Ziels des Krieges, ihre vollständige Zerstörung durch Israel, keine Besorgnis zu zeigen. Die Gruppe strebt nach eigener Teilnahme am künftigen Wiederaufbau von Gaza.

New York Times: Hamas bleibt die dominante Macht in Gaza

Die New York Times berichtete in einem ähnlichen Bericht wie CNN über die Präsenz von Hamas-Kräften auf den Straßen und schrieb: Mit dieser unbestreitbaren Machtdemonstration versuchte Hamas, eine klare Botschaft an die Palästinenser in Gaza, Israel und die internationale Gemeinschaft zu senden, dass sie trotz der schweren Verluste an militärischen, politischen und administrativen Kräften nach wie vor die dominante Macht unter den Palästinensern von Gaza ist.

Laut diesem amerikanischen Medium bleibt jedoch die Zukunft von Hamas ungewiss. Israelische Offizielle erklärten, dass sie ihre erklärten Kriegsziele, nämlich die Zerschlagung des militärischen Flügels und der Regierung von Hamas, nicht aufgeben und angedeutet haben, dass sie nach der Freilassung einiger Gefangener den Krieg gegen diese Gruppe fortsetzen könnten.

Während einige Analysten der Meinung sind, dass Israel Hamas letztendlich aus der Macht verdrängen kann, sind andere der Ansicht, dass internationale Druck Israels Schwierigkeiten bereiten könnte, den Krieg fortzusetzen. Selbst in diesem Fall würde die Zerschlagung von Hamas ohne eine Besetzung von Gaza für die israelischen Streitkräfte eine große Herausforderung darstellen.

Es ist erwähnenswert, dass gestern, am ersten Tag des Waffenstillstands, drei israelische Gefangene gegen 90 palästinensische Gefangene ausgetauscht wurden und die Angriffe des zionistischen Regimes auf den Gazastreifen gestoppt wurden.