General Baqeri: Die Entwicklungen in Gaza bedeuten eine Katastrophe für die Zionisten und die Erhöhung des Islams

Am Montag erklärte Generalmajor Baqeri während eines Treffens mit Beamten und Mitarbeitern der iranischen Botschaft in Islamabad, dass die Ereignisse der letzten 15 Monate einen Wendepunkt in der Region, in der islamischen Welt und im großen Widerstandsbündnis darstellen.

Er fügte hinzu: „Trotz schmerzhafter menschlicher und materieller Verluste hat dieses Ereignis das zionistische Regime an den Rand des Abgrunds gebracht. Obwohl die gesamte Welt der Arroganz mobilisiert wurde, um dieses künstliche Regime gegen die Widerstandsachse und die palästinensischen Kämpfer zu unterstützen, ist die Widerstandsbewegung gestärkt hervorgegangen.“

Baqeri betonte, dass die Entwicklungen, die mit dem „Al-Aqsa-Sturm“ und der koordinierten Aktion der palästinensischen Widerstandskräfte begannen, wie ein Wunder wirkten. Nach über einem Jahr zeige sich die Stärke des Widerstands und die Kapitulation der Zionisten vor dem unerschütterlichen Willen der Kämpfer des Islams.

Er erklärte weiter, dass palästinensische Widerstandskräfte trotz der strengsten Blockaden Verteidigungsausrüstungen entwickelt und Angriffsmechanismen gegen das zionistische Regime aufgebaut hätten. Gleichzeitig habe das Besatzungsregime, unterstützt von seinen Verbündeten, grausam unschuldige Zivilisten in Gaza, von Frauen und Kindern bis hin zu älteren Menschen, massakriert.

„Heute ist der Tag, an dem der Waffenstillstand dem zionistischen Regime aufgezwungen wurde“, sagte er. „Amerikanische und europäische Verantwortliche haben gegenüber einigen regionalen Führern zugegeben, dass der Zusammenbruch des zionistischen Regimes ohne ihre Unterstützung unvermeidlich gewesen wäre.“

General Baqeri fügte hinzu: „Die Wahrheit ist, dass heute jeder junge Libanese und Palästinenser davon träumt, wie die geehrten Märtyrer Ismail Hanija, Yahya Sinwar und Hassan Nasrallah zu werden. Die Zionisten haben zugegeben, dass sie keine andere Wahl hatten, als sich dem Waffenstillstand zu unterwerfen.“

Er betonte, dass Opfer, Märtyrertum, Gefangenschaft und Vertreibung unvermeidliche Herausforderungen seien, die akzeptiert werden müssten, um den Sieg der Gerechtigkeit und das Wachstum des Islams zu sichern. „Unsere Pflicht in der islamischen Welt ist Standhaftigkeit, und gemäß der göttlichen Verheißung wird der Sieg uns gewiss sein.“

Zum Abschluss erklärte General Baqeri, dass die Widerstandsachse diese Prüfung mit Stolz bestanden habe und der Waffenstillstand den Feind zum Einlenken gezwungen habe. Die grundlegenden Ziele, Strategien und der Plan der islamischen Welt blieben jedoch unverändert.

Über seine offizielle Reise nach Pakistan erklärte General Baqeri: „Der Schutz der Grenzen unserer beiden befreundeten und brüderlichen Länder erfordert mehr Kräfte und Kapazitäten, da Feinde versuchen, unsere Grenzen auszunutzen. Daher ist eine intensivere Zusammenarbeit und Koordination erforderlich.“

Er fügte hinzu, dass mit der Absicherung der gemeinsamen Grenzen begonnen wurde. Einige Grenzmärkte seien bereits in Betrieb, und weitere würden bald folgen, um die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern zu fördern.

General Baqeri betonte, dass die Streitkräfte Irans und Pakistans stärker gegen terroristische und separatistische Elemente zusammenarbeiten müssten, um die Sicherheit zu verbessern. Zudem seien Gespräche über Bildung, Informationsaustausch, gemeinsame Übungen und die Verteidigungsindustrie geplant.

Am Montag wird General Baqeri seine offiziellen Treffen mit hochrangigen pakistanischen Offizieren im Hauptquartier der Armee beginnen. Geplant sind Treffen mit General Syed Asim Munir, dem Oberbefehlshaber der pakistanischen Armee, sowie mit weiteren hochrangigen Vertretern der Streitkräfte. Besuche beim Präsidenten, Premierminister, Verteidigungsminister und Kommandeur der Luftwaffe Pakistans stehen ebenfalls auf der Tagesordnung.