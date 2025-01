Die erste Gruppe palästinensischer Gefangener wurde im Rahmen eines Abkommens freigelassen

Laut IRNA berichteten palästinensische Quellen gegenüber Al Jazeera, dass Busse mit 90 palästinensischen Gefangenen in Beituniya im Westen von Ramallah im Westjordanland eingetroffen sind.

Al Jazeera informierte darüber hinaus, dass weibliche Inhaftierte aus Jerusalem unter strikter Kontrolle von Besatzungstruppen, die es ihren Familien untersagten, Feierlichkeiten anlässlich ihrer Freilassung abzuhalten, in ihre Wohnsitze in Ostjerusalem heimkehrten.



Laut IRNA berichtete der israelische Sender Kanal 14 unter Bezugnahme auf Al Jazeera, dass die Überführung der ersten Gruppe palästinensischer Gefangener aus dem Militärgefängnis Ofer eingeleitet wurde.



Laut Angaben lokaler palästinensischer Quellen kehrte Zeina Barber, eine Gefangene aus Jerusalem, nach ihrer Entlassung im Rahmen des Abkommens in die herzliche Umarmung ihrer Familie in Jerusalem zurück.



Kurz zuvor hatte Al Jazeera gemeldet, dass die erste Gruppe palästinensischer Häftlinge das Ofer-Gefängnis in Bussen verlassen hat.



Die Freilassung der 90 palästinensischen Gefangenen aus dem Ofer-Gefängnis war nach einer Untersuchung durch Teams des Internationalen Roten Kreuzes geplant.



Entsprechend dem Bericht von IRNA unter Berufung auf Al Jazeera, versammelten sich Palästinenser vor dem Ofer-Gefängnis in Beituniya, westlich von Ramallah, mit Abbildungen von Märtyrerführern der Hamas (Ismail Hanija, Yahya Sinwar und Saleh al-Aruri). Sie skandierten Parolen zur Unterstützung des Widerstands, während sie auf die Freilassung der Inhaftierten warteten.



Die israelische Zeitung „Haaretz“ hat über die israelischen Gefängnisbehörden berichtet, die eine Liste mit den Namen von 90 palästinensischen Häftlingen, sowohl Männer als auch Frauen, erhalten haben, die in Kürze freigelassen werden sollen. Diese wurden aus ihren Haftanstalten in das Ofer-Gefängnis verlegt.



Die hebräische Zeitung „Israel Hayom“ berichtete, dass die Freilassung von 90 palästinensischen Gefangenen geplant sei: 78 von ihnen sollen in das Westjordanland und 12 nach Ostjerusalem verlegt werden.



Die israelische Gefängnisbehörde gab bekannt: „Wir treffen Vorkehrungen für die Umsetzung des Gefangenenaustauschs in Übereinstimmung mit der Vereinbarung.“



Der israelische Rundfunk berichtete, dass die Freilassung der palästinensischen Häftlinge ausschließlich unter der Bedingung erfolgen würde, dass sich die israelischen Häftlinge im Gewahrsam der israelischen Armee in den besetzten palästinensischen Territorien befinden.



Die israelische Gefängnisbehörde teilte mit, dass die palästinensischen Häftlinge nach ihrer Identifizierung durch das Rote Kreuz im Gefängnis Ofer auf den Transfer der israelischen Häftlinge warten würden.



Heute verkündete das Büro von Benjamin Netanjahu, dem Premierminister Israels, dass die erste Stufe des Waffenstillstands im Gazastreifen um 11:15 Uhr Ortszeit (12:45 Uhr Teheraner Zeit) in Kraft getreten sei.



Am Sonntagmorgen, dem 30. Januar, um 8:30 Uhr Ortszeit Gaza (10:00 Uhr Teheraner Zeit), wurde der Waffenstillstand im Gazastreifen wirksam. Israel brach jedoch die Abmachung mit der Begründung, keine Liste der israelischen Inhaftierten erhalten zu haben, und tötete sowie verletzte daraufhin zahlreiche palästinensische Zivilisten.

Israel bekundete, dass die Umsetzung des Waffenstillstands erst erfolgen werde, sobald die Liste der israelischen Gefangenen vorliegt. Die Hamas rechtfertigte die Verzögerung bei der Übermittlung der Liste mit technischen und operativen Gründen.

Im Rahmen des „Al-Aqsa-Sturm“-Abkommens über den Gefangenenaustausch ließ die Kassam-Brigade am heutigen Abend drei israelische Frauen frei: Rumi Junin (24 Jahre), Emily Damari (28 Jahre) und Doron Shatner-Kheir (31 Jahre).