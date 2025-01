500 von Pager-Explosion betroffenden Libanesen wurden in iranischen Krankenhäusern behandelt

In Bezug auf den erbitterten Terroranschlag im Libanon und die Bemühungen des Gesundheitssystems, den Verletzten bei diesem Vorfall zu helfen, sagte der Oberste Berater des Ministers für Gesundheit und medizinische Bildung: In der ersten Woche des Vorfalls wurden 500 Verletzte in iranische Krankenhäuser eingeliefert.

Am Sonntag sagte Ali Jafarian bei einer Zeremonie zu Ehren der Ärzte und Krankenschwestern, die den Opfern des Terroranschlags im Libanon geholfen haben: Das Gesundheitssystem hat seine Bereitschaft erklärt, die Verletzten von den ersten Augenblicken dieses Vorfalls an aufzunehmen und zu behandeln.

Er verwies auf die Zusammenarbeit der Revolutionsgarden, des Roten Halbmonds, der Notaufnahme, der medizinischen Universitäten von Teheran und Maschhad und der Krankenhäuser dieser beiden Städte und sagte: Glücklicherweise wurden den Verletzten bei diesem Vorfall qualitativ hochwertige Dienstleistungen zur Verfügung gestellt, was die großen Kapazitäten des Gesundheitssystems des Landes bei der Bereitstellung wünschenswerter Dienstleistungen zeigt.

Ihm zufolge wurden in der ersten Woche des Vorfalls 500 Verletzte in iranische Krankenhäuser eingeliefert, und im ersten Monat wurden etwa 1.500 Operationen an ihnen durchgeführt.