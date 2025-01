Palästinensische Gruppen schätzen den Iran

Palästinensische Gruppen und Parteien hielten ein Treffen in Doha auf Einladung der islamischen Widerstandsbewegung ab, um die Umsetzung des Waffenstillstandsvertrags zu überprüfen.

Der Leiter des Politischen Rates der Hamas beschrieb den Al-Aqsa-Sturm und den Völkermord des zionistischen Regimes gegen die unterdrückten Menschen im Gaza als einen großen Wendepunkt in der palästinensischen Sache.

Die Teilnehmer schätzten alle militärischen Zweige der palästinensischen Widerstandsgruppen, die die Aggression des zionistischen Regimes gegen Gaza mutig konfrontierten.

Sie schätzten auch alle Fronten des Widerstandes und alle Menschen in den arabischen und islamischen Ländern, die die Menschen in Gaza in irgendeiner Weise unterstützten.