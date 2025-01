Pezeshkian ordnete an, dass die Täter des Mordes an den beiden Richtern sofort identifiziert werden

Teheran (IRNA) - In einer Anordnung forderte der Präsident die Sicherheits- und Strafverfolgungskräfte des Landes auf, so schnell wie möglich Maßnahmen zu ergreifen, um die Drahtzieher und Täter der Ermordung von zwei prominenten Richtern in Teheran zu identifizieren.

In einer Botschaft drückte Masoud Pezeshkian sein Beileid für den Märtyrertod von Hojatoleslam Ali Razini und Mohammad Mogheiseh nach dem heutigen feigen und unmenschlichen Terroranschlag aus. Er bekräftigte: Zweifellos wird der klare Weg dieser hart arbeitenden und erfahrenen Richter des Obersten Gerichtshofs, die ihr ganzes Leben der Verwirklichung der Bekämpfung verschiedener Verbrechen gegen die nationale Sicherheit und der Verteidigung der Rechte der Nation gewidmet haben, mit Kraft fortgesetzt. 'Ich fordere die Sicherheits- und Polizeikräfte nachdrücklich auf, so bald wie möglich die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Dimensionen und Winkel dieser verwerflichen Tat zu untersuchen und die Drahtzieher und Täter zu identifizieren.', so er. Heute Morgen ist ein bewaffneter Mann in den Obersten Gerichtshof eingedrungen. Er hatte das Ziel, zwei mutige Richter zu ermorden, die bereits seit langem Verbrechen gegen die nationale Sicherheit, Spionage und Terrorismus bekämpfen. Hojatoleslam Razini war Leiter der Abteilung 39 und Hojatoleslam Mogheiseh Leiter der Abteilung 53 des Obersten Gerichtshofs.