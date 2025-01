Der Generalstab der Streitkräfte reagiert auf Zweifel am Absturz des Hubschraubers des iranischen Präsidenten

Teheran (IRNA) - Das Kommunikationszentrum des Generalstabs der Streitkräfte wies in einer Erklärung jegliche Zweifel an der Ursache des Martyriums von Ayatollah Seyyed Ebrahim Raisi und seinen Gefährten zurück und gab bekannt: „Die Ursache des Hubschrauberabsturzes waren schlicht die schwierigen Wetterbedingungen in der Region.“

Seit einiger Zeit stellen Einzelpersonen und Gruppen im Cyberspace Behauptungen über die Art und Ursache des Martyriums von Ayatollah Seyyed Erahim Raisi auf, die weit von der Wahrheit entfernt sind. Die Ursache für das Unglück des Hubschraubers mit Ayatollah Raisi und seinem Gefolge seien schlicht „komplexe Wetterbedingungen in der Region“ gewesen, heißt es im Abschlussbericht dieses Hauptquartiers. In der Erklärung wurde betont: „Daher werden Medienvertreter, natürliche und juristische Personen sowie geschätzte Abgeordnete des Parlaments gebeten, von der Äußerung unprofessioneller Meinungen Abstand zu nehmen.“