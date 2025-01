Dugin: Das umfassende strategische Abkommen ist ein Zeichen der strategischen Allianz zwischen Iran und Russland

Alexander Dugin, der russische Denker und Philosoph, sagte in einem Gespräch mit IRNA und bezog sich dabei auf das „Umfassende Abkommen über strategische Zusammenarbeit“ zwischen Iran und Russland: Dies ist ein sehr wichtiges Ereignis und eine Vereinbarung, die auf der strategischen Allianz zwischen Russland und Iran basiert.

'Im letzten Jahrzehnt haben sich die Beziehungen zwischen Russland und dem Iran sehr positiv entwickelt und unsere wirtschaftlichen, politischen und strategischen Beziehungen haben sich verbessert', fügte er hinzu.

Dugin stellte klar: Ich denke, dass die Bildung einer tiefgreifenden politischen und geostrategischen Allianz namens „Umfassende strategische Kooperationsvereinbarung“ eine sehr gute Idee ist und wir so etwas brauchten. Denn das Weltsystem verändert sich und wir müssen neue Realitäten, Herausforderungen und Bedingungen berücksichtigen.

Er fuhr fort: Wir müssen die Beziehungen in all diesen Bereichen stärken, damit unsere bilaterale Zusammenarbeit als einzigartiges Sicherheitssystem definiert wird und weder Iran eine Bedrohung für uns darstellt noch Russland eine Bedrohung für Iran darstellt.

'Gemeinsam können wir fast alle bestehenden strategischen Probleme überwinden, und unsere Zusammenarbeit in Syrien in kleinerem Maßstab ist ein Beispiel dafür, wie Russland und Iran zusammenarbeiten können, um ihre Ziele zu erreichen.', so er.