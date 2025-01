Russischer Ministerpräsident: Pezeshkians Besuch in Moskau ist historisch

Teheran (IRNA) - Bei einem Treffen mit dem Präsidenten am Freitag wandte sich der russische Ministerpräsident an Dr. Pezeshkian und sagte: Ihr Besuch in Moskau ist historisch.

Bei einem Treffen mit Masoud Pezeshkian sagte Mikhail Mishustin: Ihr Besuch in Russland ist von historischer Bedeutung, Sie und Präsident Putin werden ein gemeinsames strategisches Abkommen zwischen Russland und dem Iran unterzeichnen, das eine solide Grundlage für eine langfristige Zusammenarbeit bilden wird. Er betonte: Die russische Regierung wird die strikte Umsetzung aller Entscheidungen, die der Iran und die Russische Föderation auf höchster Ebene treffen werden, sicherstellen. Der russische Ministerpräsident wies darauf hin, dass die russisch-iranischen Beziehungen, die auf den Prinzipien der Freundschaft, des gegenseitigen Respekts und der Berücksichtigung der gegenseitigen Interessen basieren, auf den Zukunftshorizont ausgerichtet sind. 'Russland und der Iran arbeiten aktiv in den Bereichen Transport, Energie sowie Bildung zusammen.', fuhr er fort. In Bezug auf die gemeinsamen Projekte Irans und Russlands im Transportsektor nannte Mishustin den Nord-Süd-Verkehrskorridor als klares Beispiel dieser Zusammenarbeit.