Araqchi und der Chef des Politbüros der Hamas besprechen die neuesten Entwicklungen im Gazastreifen

Teheran (IRNA) - Der Außenminister der Islamischen Republik Iran und der Leiter des politischen Büros der Hamas in Gaza erörterten in einem Telefongespräch die jüngsten Entwicklungen in Gaza und betonten die Standhaftigkeit des palästinensischen Volkes, bis seine legitimen Rechte verwirklicht seien.

Seyyed Abbas Araqchi und Khalil Al-Hayyah diskutierten und tauschten Ansichten über die neuesten Entwicklungen vor Ort im Gazastreifen und das Waffenstillstandsabkommen aus. Araghchi betonte die grundsätzliche Haltung der Islamischen Republik Iran, die palästinensische Sache und den legitimen und legalen Widerstand des palästinensischen Volkes gegen die Besatzung und die Verletzung des Rechts des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung weiterhin zu unterstützen. „Das palästinensische Volk wird seinen Widerstand solidarisch fortsetzen, bis ihm alle seine legitimen Rechte verwirklicht sind“, erklärte Khalil Al-Hayyah.