13 Kooperationsdokumente zwischen Iran-Tadschikistan-Wirtschaftsaktivisten unterzeichnet

Samad Hassanzadeh, Vorsitzender der iranischen Handels-, Industrie-, Stellvertreter- und Landwirtschaftskammer, sagte am Mittwoch in einem gemeinsamen Treffen mit Sultan Rahimzadeh, dem Vorsitzenden des Investitionsausschusses der Regierung von Tadschikistan, dass die Kommunikation zwischen Handelsdelegationen und Wirtschaftsaktivisten des Iran und Tadschikistans in allen Bereichen der Kommunikation und der Entwicklung von kulturellen und touristischen Aktivitäten effektiv sein kann.

'Die Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern erfordert die Beseitigung einiger Unklarheiten und Mängel, damit unsere Investoren mit mehr Ruhe und Vertrauen am Bereich der wirtschaftlichen Aktivitäten teilnehmen können.', fügte er hinzu.

Nach Angaben des Vorsitzenden der iranischen Handelskammer gehören die fünf Freihandelszonen Tadschikistans zu den Vorteilen des Landes für iranische Geschäftsleute.

Er stellte klar: In einigen Industriebereichen sollten Präferenzzölle zwischen den beiden Ländern geschaffen werden. Die Einführung von Präferenzzöllen im Bereich von Erzeugnissen wie Baumwolle und Bekleidung kann wirksam sein.

Bei diesem Treffen, das in Duschanbe in Anwesenheit des iranischen Ministers für Kulturerbe, Tourismus und Kunsthandwerk und tadschikischer Beamter stattfand, wurden 13 bilaterale Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet.