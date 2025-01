Iran: Der Ölexport läuft in allen operativen Bereichen weiter

Abbas Asadrouz betonte am Mittwoch in einer Versammlung der Mitarbeiter und Angehörigen der Mitarbeiter des Gaskondensatterminals South Pars: Es ist nicht möglich, die Ölexporte zu stoppen und die Mitarbeiter dieses Komplexes in allen Einsatzbereichen führen ihre Missionen sicher, schnell, pünktlich und nachhaltig aus.

Er wies auf die Bedeutung der Rolle der Ölterminals bei der Versorgung mit mehr als 70 Prozent der Devisen des Landes hin und merkte an: Die wichtigsten Missionen der iranischen Ölterminals befinden sich in den fünf Provinzen Khuzestan, Buschehr, Hormozgan, Mazandaran und Teheran, und die Insel Kharg als wichtigstes Exportzentrum exportiert mehr als 90 Prozent des Öls des Landes.

100 % des Gaskondensats wird von den Terminals der Stadt Assaluyeh exportiert, und die Terminals von North, Mahshahr und Jask spielen eine wichtige Rolle bei der Vervollständigung der Ölwertschöpfungskette.

Asadrouz würdigte die Rolle der Familien der Mitarbeiter bei der Schaffung von Ruhe und Konzentration bei der Umsetzung sensibler Missionen und fügte hinzu: Unser Leben sollte auf alawitischen und fatimidischen Werten basieren, und ein guter Charakter und Glaube sollten im Mittelpunkt der Aktivitäten stehen.