Die Universität Teheran wurde Mitglied des internationalen Instituts „CERN“

Kazem Azizi, Professor der Fakultät für Physik der Universität Teheran und Mitglied der CERN-Arbeitsgruppe im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Technologie, sagte in der Vorstellung dieses internationalen wissenschaftlichen Instituts: CERN (CERN) ist das Forschungszentrum für Kern- und Teilchenphysik Europa und das größte wissenschaftliche Labor der Welt.

Ihm zufolge sind die europäischen Länder die Hauptmitglieder des CERN, aber mehr als 70 Länder arbeiten auf andere Weise mit dem CERN zusammen.

'Zu den Zielen dieses wissenschaftlichen Labors gehört es, die Struktur der Materie auf der grundlegendsten Ebene zu beschreiben, die Komponenten, aus denen sich die Energie des Universums zusammensetzt, einschließlich Materie und Dunkle Energie, genau zu identifizieren, die Entwicklung des Universums vom ersten Moment bis zur Gegenwart zu untersuchen und mögliche Szenarien für die Zukunft des Universums zu untersuchen.', fügte er hinzu.

Zuvor waren das Institute for Research in Fundamental Sciences und die Technische Universität Isfahan Mitglieder einiger laufender Projekte am CERN, und die Mitgliedschaft der Universität Teheran steht im Zusammenhang mit dem Future Scientific Circle Project (FCC).