Pezeshkian: Wir verfolgen den Aufbau und die Stärkung der Beziehungen zu den Nachbarn

Vor seiner Abreise nach Tadschikistan am Teheraner Flughafen Mehrabad erklärte „Masoud Pezeshkian: Während meiner Reise in das Nachbarland Tadschikistan, wo wir eine gemeinsame Sprache und Geschichte haben, werden wir gemeinsame Kooperationsdokumente in verschiedenen Bereichen unterzeichnen.

Der Präsident betonte: Die Reise nach Russland und Tadschikistan erfolgt auf offizielle Einladung der Präsidenten dieser beiden Länder.

Pezeshkian betonte, dass während seines Besuchs in Russland ein umfassendes strategisches Dokument unterzeichnet wird, das sich auf wirtschaftliche, wissenschaftliche, industrielle, landwirtschaftliche und sicherheitspolitische Fragen beziehen wird.

Der Präsident erklärte, dass die Unterzeichnung umfassender Kooperationsdokumente mit anderen Nachbarländern verfolgt wird, und betonte: Ein solches Dokument wird auch mit dem Irak unterzeichnet werden, um die Beziehungen zu verbessern, Erfahrungen zu übertragen und letztendlich die Koordination und Zusammenarbeit zwischen den Ländern der Region zu verbessern.