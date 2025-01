Die Verbrechen des zionistischen Regimes gehen mit dem Martyrium von 26 weiteren Menschen weiter

Als der Gaza-Krieg in seinen 467. Tag ging, flogen israelische Kampfflugzeuge schwere Angriffe auf einige Gebiete des Gazastreifens.

Palästinensische Quellen berichteten vom Märtyrertod dreier Palästinenser infolge eines Hausbombenanschlags im Lager "Al-Barij" im Zentrum von Gaza sowie von der Verletzung mehrerer weiterer Personen infolge eines Zeltbombenanschlags in der Stadt Khan Junis.

Die Quellen berichteten vom Märtyrertod von sieben Palästinensern bei der Bombardierung einer Flüchtlingsschule in einer Straße in Gaza-Stadt im Norden der Region und der Bombardierung von Häusern in Stadtvierteln von Gaza-Stadt im Norden Gazas.

Einige Palästinenser kamen auch bei der Bombardierung eines Hauses in der Stadt Deir al-Balah und eines Hauses im Lager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens ums Leben.