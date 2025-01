Palästinensische Mudschaheddin-Bewegung: Die Belagerung des Lagers Dschenin nützt nur dem zionistischen Feind

Als Reaktion auf die Bombardierung des Lagers Dschenin durch das zionistische Regime fügte die palästinensische Mudschaheddin-Bewegung in einer Erklärung hinzu: „Diese Bombardierung ist Teil des endlosen Völkermords des zionistischen Regimes am palästinensischen Volk in allen Regionen.“

Die Bewegung fügte hinzu: „Die Bombardierung des Lagers in Jenin unterstreicht, dass der zionistische Feind der Feind aller Teile des palästinensischen Volkes ist und danach strebt, dessen Ideale und Machtelemente zu zerstören.“

In dieser Erklärung forderte die Mudschahidin-Bewegung die Palästinensische Autonomiebehörde auf, die Belagerung des Lagers zu beenden und mit Vernunft und Logik an der Seite der Nation zu stehen.