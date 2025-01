Warnung vor gefährlicher Lage in Los Angeles, USA, angesichts der Rückkehr starker Winde

Laut dem Wetterdienst wird erwartet, dass diese Woche starke und gefährliche Winde zurückkehren, was die Sorgen um die anhaltenden Bemühungen zur Brandbekämpfung nach dem Tod von mindestens 24 Menschen verstärkt.

Der Nationale Wetterdienst erklärte, dass in drei Gebieten in der Stadt Ventura und im Nordwesten von Los Angeles – wo die Waldbrände in Palisades und Hearst erhebliche Zerstörungen angerichtet haben – Winde mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Meilen pro Stunde (113 Kilometer pro Stunde) erwartet werden.

Die Rückkehr der sogenannten Santa-Ana-Winde, begleitet von extrem niedriger Luftfeuchtigkeit zwischen 8 und 15 Prozent, könnte die Ausbreitung der drei großen Brände, die weiterhin in der zweitgrößten Stadt der USA wüten, erheblich beschleunigen.