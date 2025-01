Erneute Obstruktion der Zionisten: Der Leichnam des Märtyrers Al-Sinwar wird nicht an die Hamas übergeben

Laut einem Bericht von IRNA unter Berufung auf die russische Nachrichtenagentur Rossiya Al-Yaum und zionistische Medien haben die Behörden dieses Regimes mitgeteilt, dass der Leichnam Al-Sinwars nicht an die Hamas übergeben wird.

Märtyrer Yahya Al-Sinwar wurde am 18. Oktober dieses Jahres bei einem direkten Gefecht mit zionistischen Soldaten getötet, während er eine Militäruniform trug.

Nach seinem Tod in Rafah im Süden des Gazastreifens brachten die israelischen Streitkräfte seinen Leichnam in die besetzten Gebiete und verweigerten die Übergabe an die Hamas.

Zuvor hatten einige Nachrichtenquellen, darunter der saudische Nachrichtensender Al-Hadath, berichtet, dass die Hamas die Übergabe des Leichnams Al-Sinwars in der ersten Phase eines Gefangenenaustauschs gefordert habe.

Israels Verweigerung, den Leichnam des Märtyrers Al-Sinwar zu übergeben, erfolgt vor dem Hintergrund von Berichten zionistischer Quellen, dass heute Mittag die Umsetzung eines Waffenstillstands zwischen der Hamas und Israel im Gazastreifen angekündigt werden soll.

In diesem Zusammenhang erklärte die Hamas gestern Abend, dass die Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Gazastreifen erhebliche Fortschritte gemacht haben und die Bewegung diese Bemühungen und Entwicklungen positiv bewertet.

Diese Äußerungen wurden in einer Erklärung der Hamas veröffentlicht, nachdem eine Delegation unter der Leitung von Khalil Al-Hayya den Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al-Thani, in Doha getroffen hatte.

Das katarische Emir-Diwan veröffentlichte ebenfalls eine Erklärung, in der es hieß, dass eine hochrangige Delegation der Hamas unter der Leitung von Al-Hayya am Montag den Emir von Katar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, getroffen habe.

Laut IRNA erklärte das katarische Emir-Diwan, dass der Emir und die Hamas-Delegation die neuesten Entwicklungen in den Verhandlungen zur Erreichung eines nachhaltigen Waffenstillstands im Gazastreifen diskutiert hätten.

Tamim bin Hamad betonte erneut die feste Haltung seines Landes in Bezug auf die Gerechtigkeit der palästinensischen Sache und die Rechte des palästinensischen Volkes.

Das katarische Emir-Diwan gab außerdem bekannt, dass ein Vertreter des gewählten US-Präsidenten und Koordinator für Nahostangelegenheiten des US-Sicherheitsrats ebenfalls den Emir von Katar getroffen habe.

Das Weiße Haus erklärte zudem, dass US-Präsident Joe Biden in einem Telefonat mit dem Emir von Katar die Fortschritte der Verhandlungen in Doha zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen und zur Freilassung von Gefangenen erörtert habe.

Das katarische Emir-Diwan fügte hinzu, dass das Gespräch zwischen Biden und Sheikh Tamim dazu diente, die neuesten Entwicklungen in Gaza und die Vermittlungsbemühungen zur Beendigung des Krieges zu erörtern.

Beide Seiten betonten die Notwendigkeit, der Bevölkerung in Gaza dringend Hilfe zu leisten, und die Fortsetzung der direkten Koordination durch ihre Teams in dieser sensiblen Phase der Verhandlungen.

Das Weiße Haus betonte, dass Biden den Emir von Katar für die Vermittlungsrolle seines Landes während des gesamten Verhandlungsprozesses gewürdigt habe.