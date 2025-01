Jemenitische Armee greift wichtiges Ziel in besetzten Gebieten an

Laut IRNA, unter Berufung auf den Al-Masirah-Kanal, gab Yahya Sari'a, der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte, in einer Erklärung bekannt, dass die jemenitischen Streitkräfte in einer erfolgreichen Militäroperation mit einer Überschall-Ballistikrakete vom Typ Palästina 2 ein lebenswichtiges Ziel des zionistischen Regimes im besetzten Gebiet von Jaffa angegriffen haben. Diese Operation erreichte mit Gottes Gnade ihr Ziel.

Sari'a zufolge griff die jemenitische Luftwaffe in einer weiteren Operation mit vier Drohnen andere lebenswichtige Positionen in der Jaffa-Region an, was ebenfalls vollständig erfolgreich war.

Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte sagte: "Die jemenitischen Streitkräfte gratulieren zu den heldenhaften Operationen des palästinensischen Widerstands im Gazastreifen und betonen die Fortsetzung der militärischen Operationen gegen das zionistische Regime bis zum Ende der Besatzung und der Aufhebung der Blockade des Gazastreifens."

Laut IRNA hat die jemenitische Armee im letzten Jahr zur Unterstützung des Widerstands des palästinensischen Volkes im Gazastreifen und im Rahmen der Operation 'Al-Aqsa-Sturm' mehrere zionistische Schiffe, die auf dem Weg in die besetzten Gebiete waren, im Roten Meer und in der Meerenge von Bab al-Mandab angegriffen und Dutzende von Drohnen- und Raketenangriffen auf Positionen des zionistischen Regimes durchgeführt.

Die jemenitische Armee hat in dieser Zeit auch mehrere erfolgreiche Raketen- und Drohnenangriffe auf die besetzten Gebiete, insbesondere Tel Aviv, durchgeführt.

Die Streitkräfte der jemenitischen Armee haben sich verpflichtet, die Angriffe auf Schiffe dieses Regimes oder Schiffe, die in die besetzten Gebiete fahren, im Roten Meer fortzusetzen, bis das zionistische Regime seine Angriffe auf Gaza einstellt."