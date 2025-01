Molavi-Oper hatte 7.500 Zuschauer

Die von der Aran National Opera Group und der Rudaki Cultural and Art Foundation produzierte Oper "Rumi", die seit dem 12. November in der Ferdowsi-Halle aufgeführt wurde, beendete am Freitag, den 10. Januar, nach 51 erfolgreichen Aufführungen ihre Arbeit.

Die Oper "Rumi" ist das dritte Repertoire, das von der Aaran Puppet Theater Group mit Recherche, Drehbuch, Kostümbild, Beleuchtung und Regie von Behrouz Gharibpour produziert wurde und im Februar 2010 zum ersten Mal und das letzte Mal 2019 auf der Bühne der Ferdowsi-Halle aufgeführt wurde.

Nach den Aufführungen wurde diese Oper professionell verfilmt.

Der Komponist dieser Oper ist Behzad Abdi, der Dirigent des Orchesters ist Vladimir Sirenko und die Musikaufführung erfolgt mit dem Nationalorchester der Ukraine.