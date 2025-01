In diesem Jahr übernachteten 580 ausländische Touristen in Süd-Khorasan

In einem Interview mit dem IRNA-Korrespondenten am Montag sagte Hadi Shahverdi: In den letzten neun Monaten haben 2.153.750 Reisende und Touristen die historischen, kulturellen und natürlichen Sehenswürdigkeiten der Provinz besucht.

Er erklärte: Die Zahl der touristischen Einrichtungen in der Provinz ist von 194 in den letzten zwei Jahren auf 243 gestiegen.

'Heute gibt es in der Provinz 10 Hotels, 15 Pensionen, fünf Autobahn-Wohlfahrtsanlagen, 13 Tourismuskomplexe und vier Touristencamps und -stätten.', stellte er fest.

Shahverdi fuhr fort: In dieser Provinz gibt es außerdem zwei Wasseraufbereitungskomplexe, 33 individuelle Catering-Einheiten, 42 Reisebüros, 20 traditionelle Kantinen, 97 Öko-Touristen-Lodges und zwei spezialisierte Tourismus-Ausbildungsinstitute.

Ihm zufolge haben sich in den letzten neun Monaten eine Million und 263.000 Menschen in offiziellen, inoffiziellen und Notunterkünften der Provinz aufgehalten.