Baghaei: Der Außenminister der Islamischen Republik Iran reist nach New York

In seiner wöchentlichen Pressekonferenz gedachte Baghaei zunächst dem Geburtstag von Imam Ali (AS) und dem Vatertag. Auf die Frage zu den bevorstehenden Reisen des Präsidenten nach Tadschikistan und Russland erklärte er: „Diese Reise ist von großer Bedeutung. Sie beginnt Ende dieser Woche in Tadschikistan, gefolgt von einem Besuch in Russland.“

Der Sprecher des Außenministeriums betonte die Bedeutung der Reise nach Russland, die unmittelbar nach der Reise nach Tadschikistan stattfinden wird. Letzte Woche präsentierte ich die Details des ausführlichen strategischen Partnerschaftsvertrages zwischen der Islamischen Republik Iran und der Russischen Föderation. Dieses Abkommen wurde in den letzten drei bis vier Jahren zwischen beiden Parteien verhandelt und im Sommer dieses Jahres abgeschlossen. Es umfasst eine erhebliche Bandbreite an Themen, darunter Wirtschaft, Verkehr, Energie, Gesundheitswesen, Landwirtschaft, die Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen, die Reduzierung der Folgen von Naturkatastrophen, die Bekämpfung organisierter Kriminalität und Terrorismus sowie die Zusammenarbeit in den Bereichen Industrie, Investitionen und Transport.

Laut Baghaei wird Dr. Araqchi, der Vertreter der Islamischen Republik Iran, an der Versammlung des UN-Sicherheitsrats partizipieren. Die Sitzung unter der Leitung Algeriens thematisiert den anhaltenden Völkermord sowie die Vergehen Israels in Gaza und Palästina. Auf Ministerebene werden zahlreiche Staaten, insbesondere aus der Region, vertreten sein.

Baghaei betonte: „Unsere Position in Bezug auf Verhandlungen bleibt unverändert.“ Wir haben kontinuierlich den Verhandlungstisch belegt. Gegenwärtig finden in Genf Gespräche zwischen Iran und Europa zu verschiedenen Themen statt. Unsere Haltung gegenüber den Vereinigten Staaten wird von deren Taten abhängen. Die Verhandlungen stellen einen zweiseitigen Prozess dar, und es liegt nicht in unserer Absicht, um Gesprächsführung zu ersuchen.

Baghaei äußerte sich hinsichtlich des Themas Syrien folgendermaßen: „Unsere Haltung ist unmissverständlich: Unser Bestreben besteht darin, dass die Syrer eigenständig und ohne äußere Einmischung ihr Schicksal gestalten können. Die Souveränität und die territoriale Integrität Syriens sind für uns von größter Bedeutung. Es wäre von Vorteil, wenn die Region sich dafür einsetzen würde, Syrien in diesem Vorhaben zu unterstützen. „Die künftigen Beziehungen zwischen Iran und Syrien hängen von dem Auftreten der jeweiligen Partei ab.“

Baghaei äußerte seine Glückwünsche zur Präsidentschaftswahl im Libanon und hob seine Zuversicht hervor, dass diese dazu beitragen könnte, die Situation im Land zu verbessern und den wirtschaftlichen Wiederaufbau zu fördern.

„Libanon steht aufgrund der Nähe zu einem expansiv ausgerichteten Regime unter Bedrohung.“Ich bin beeindruckt von Deinem Engagement. „Es wird weiterhin daran gearbeitet, die Beziehungen zu stärken, die auf einer konstruktiven und stabilen Vergangenheit gründen.“ Baghaei ergänzte zu den erneuten Verletzungen Israels des Waffenstillstandes: „Leider respektiert das zionistische Regime keine Abkommen.“ Die Verantwortung der Garanten des Waffenstillstands, insbesondere Frankreichs und der Vereinigten Staaten, ist klar definiert. „Die Welt beobachtet das Vorgehen dieses Regimes und seiner Unterstützer.“