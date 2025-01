60 % der Familien in Gaza durch israelische Angriffe obdachlos geworden

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Schahab, der am Montag von IRNA veröffentlicht wurde, erklärte das Ministerium für öffentliche Arbeiten und Wohnungsbau in Gaza, dass infolge des seit mehr als 15 Monaten andauernden, von Israel geführten Völkermordkriegs gegen Gaza über 60 % der Familien obdachlos geworden sind.



Der Bericht betont, dass das Ausmaß der Zerstörungen in Wohngebieten die Dimensionen des 51-tägigen Krieges im Jahr 2014 deutlich übertrifft und die entstandenen Schäden jegliche rasche Gegenmaßnahmen unmöglich machen.



Das Volumen der Trümmer wird vom Ministerium auf mehrere Millionen Tonnen geschätzt. Die Entfernung dieser Trümmer wird als erster Schritt beim Wiederaufbau Gazas bezeichnet, wobei darauf hingewiesen wird, dass beschädigte Strukturen eine ernsthafte Bedrohung für die Bewohner darstellen und daher dem Abriss unterliegen.



Der Bericht hebt hervor, dass die Beseitigung der Trümmer ohne lokale Ressourcen nicht möglich ist und schwere Maschinen erforderlich sind. Des Weiteren wird betont, dass die Bereitstellung von Unterkünften für die Vertriebenen mit erheblichen Ausgaben verbunden sei.



Gemäß dem neuesten Bericht des staatlichen Informationsbüros von Gaza hat das zionistische Regime 61.600 Wohngebäude vollständig zerstört, 194.000 teilweise beschädigt und 82.000 unbewohnbar gemacht.



Die Zerstörungen in Gaza erreichen einen Gesamtanteil von 88 %, während die anfänglichen ökonomischen Verluste auf 37 Milliarden Dollar taxiert werden.



IRNA teilt mit, dass das zionistische Regime am 7. Oktober 2023 (15. Mehr 1402) einen verheerenden Konflikt gegen Gaza initiiert hat. Während dieses Zeitraums erlitten 70 % der Wohngebäude und Infrastrukturen erhebliche Schäden. Die verheerende Belagerung und die schwerwiegende humanitäre Krise, einhergehend mit einer unübertroffenen Hungersnot, gefährden das Leben der Bewohner dieser Gegend.



Ungeachtet all dieser Verbrechen hat das zionistische Regime eingestanden, dass es nach 15 Monaten Krieg seine Ziele nicht erreicht hat, insbesondere die Zerschlagung der Hamas und die Rückführung der israelischen Gefangenen aus dem Gazastreifen.