Die Zahl der Todesopfer durch die Brände in Los Angeles steigt auf 24 – über 12.000 Gebäude zerstört

Laut einem Bericht von IRNA am Montag, basierend auf „France 24“, begannen die Brände am vergangenen Dienstag und wurden durch die starken „Santa-Ana-Winde“ weiter angefacht, die voraussichtlich bis Mitte der Woche anhalten werden.

Nach Angaben der Feuerwehr von Kalifornien haben die Brände in den Gebieten Hearst, Palisades, Eaton und Kent eine Fläche von etwa 160 Quadratkilometern zerstört.

Die exakte Ursache der Feuer ist derzeit noch ungewiss, jedoch deuten erste Einschätzungen darauf hin, dass es sich um einige der kostspieligsten Brände in der Geschichte der Vereinigten Staaten handeln könnte.



„AccuWeather“, ein Wetterunternehmen, prognostiziert wirtschaftliche Verluste und Schäden in Höhe von 135 bis 150 Milliarden US-Dollar aufgrund der Brände.



Die Flammen stellten eine Gefahr dar und zerstörten zahlreiche dicht bevölkerte Gebiete in Los Angeles, einschließlich Pacific Palisades und Altadena.



Circa 150.000 Individuen wurden evakuiert, und über 700 Individuen fanden Asyl in neun Notunterkünften.



Bis Sonntag hatte die Feuerwehr aus Kalifornien berichtet, dass die Brände in Palisades zu 11 Prozent und in Eaton zu 27 Prozent unter Kontrolle gebracht worden sind.



Gemäß der Angabe auf der Website „Power Outage“ waren bis zum Sonntagmorgen nahezu 70.000 Haushalte in Kalifornien von einem Stromausfall betroffen, wobei mehr als die Hälfte dieser Haushalte im Bezirk Los Angeles lokalisiert war.



Es gab Berichte von Beamten über beträchtliche Schäden an der Infrastruktur für Abwasser, Wasser und Strom in der gesamten Region.



Der nationale Wetterdienst der Vereinigten Staaten gab eine Warnung vor der möglichen Rückkehr der intensiven Santa-Ana-Winde heraus und verkündete bis Mittwoch eine „rote Warnung“ vor extremer Brandgefahr.



Die Winde werden als primäre Ursache für die Ausdehnung der Brände angesehen, welche gesamte Stadtbezirke vernichteten, in denen es seit mehr als acht Monaten keine signifikanten Regenfälle verzeichnet worden war.



Zu den Evakuierten zählen Tausende, darunter Prominente aus Hollywood wie Billy Crystal, Mandy Moore und J.J. Redick, Trainer des Basketballteams der Los Angeles Lakers, die ihr Zuhause verloren haben.



Auch einige renommierte Villen, Filmsets und mehrere religiöse Einrichtungen wurden durch die Brände vernichtet, darunter eine Moschee, eine Synagoge, eine katholische Kirche und circa zwölf protestantische Kirchen.



Das Bildungsministerium von Kalifornien verkündete, dass am Mittwoch 335 Bildungseinrichtungen in den Distrikten Los Angeles, San Bernardino, Riverside, Ventura und San Diego geschlossen wurden, und es könnte sein, dass die Schließungen bis Montag fortgesetzt werden.



Karen Bass, die Bürgermeisterin von Los Angeles, ist unter zunehmender Kritik wegen mangelnder Führungskompetenz.



Am Freitag wies Gavin Newsom, der Gouverneur von Kalifornien, staatliche Behörden an, die Zerstörung eines Wasserspeichers mit einem Fassungsvermögen von 440 Millionen Litern zu untersuchen, welche in mehreren Feuerhydranten in Los Angeles zu einem Wassermangel geführt hat.



Kristin Crowley, die Leiterin der Feuerwehr von Los Angeles, äußerte deutliche Kritik an der Stadtverwaltung aufgrund der Kürzung des Budgets für den Brandschutz, was die Effizienz ihrer Behörde signifikant beeinträchtigt habe. Sie hob ebenfalls die Schwierigkeiten hervor, die durch das Fehlen von Wasser entstanden sind.