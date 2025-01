Teheran (IRNA) - Das Medienzentrum der Justiz teilte mit: Mohammad Abedini, ein iranischer Saatsbürger, der in Italien verhaftet wurde, wird in wenigen Stunden in das Land zurückkehren.

Die Festnahme von Mohammad Abedini folgte auf ein Missverständnis, das durch das Außenministerium und Verhandlungen zwischen den zuständigen Einheiten des iranischen Geheimdienstministeriums und dem italienischen Geheimdienst ausgeräumt wurde, die zu seiner Freilassung und Rückkehr führten. In den vergangenen Tagen hatten auch italienische Medien auf die positiven und sich ausweitenden Beziehungen zwischen dem iranischen und dem italienischen Geheimdienst hingewiesen.