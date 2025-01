Mit dem Nachtangriff bemannter und unbemannter Flugzeuge des vermeintlichen Feindes auf sensible Orte in Fardo und Khandab führte die Luftverteidigungsstreitkräfte Operationen zur Entdeckung, Identifizierung und zum Abfangen der Ziele durch.

In diesem Teil der Übung wurden Luftabfangoperationen und die Umsetzung von Bewegungs- und Feuertaktiken von Raketensystemen in den an der Übung beteiligten Gebieten geübt.