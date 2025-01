Dutzende Hochschulorganisationen in Deutschland und Österreich werden X verlassen

Teheran (IRNA) - Mehr als 60 Universitäten und Forschungseinrichtungen in ganz Deutschland sowie einige Universitäten in Österreich gaben in einer gemeinsamen Erklärung bekannt, dass sie die Social-Media-Plattform X verlassen werden.

Die Goethe-Universität Frankfurt sagte in einer Erklärung, dass der Algorithmus der Plattform manipuliert worden sei, seit Elon Musk die Social-Media-Plattform übernommen habe. In der Erklärung der Universität hieß es: „Social Media X hat sich inzwischen von einem Ort des ehrlichen und konstruktiven Austauschs zu einem Werkzeug zum Austausch falscher Informationen entwickelt.“ Elon Musk wurde beschuldigt, sich in die deutschen Parlamentswahlen eingemischt zu haben, nachdem er die deutschen Wähler aufgefordert hatte, eine rechte politische Partei zu unterstützen, die eine harte Haltung gegenüber Einwanderern und Flüchtlingen vertritt. Der Sprecher der deutschen Regierung erklärte zuvor, dass der amerikanische Milliardär Elon Musk versuche, die Wahlen in diesem Land zu beeinflussen. Er wies darauf hin, dass der amerikanische Milliardär die rechte Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD) im sozialen Netzwerk „X“ (ehemals Twitter) und auch durch das Schreiben eines Artikels unterstützt habe. Ein Sprecher der Bundesregierung sagte, Musk könne seine Meinung frei äußern und fügte hinzu: „Zur Meinungsfreiheit gehören aber auch die unbegründetesten Worte.“