Die Zahl der Todesopfer durch den Brand in Los Angeles stieg auf 16

Die Verschlechterung der Wetterbedingungen, einschließlich starker Winde und niedriger Luftfeuchtigkeit, hält in Los Angeles, Kalifornien, USA, an und hat dazu geführt, dass das Ausmaß des Feuers und die Zahl der Opfer zugenommen haben.

Den vorliegenden Statistiken zufolge kamen mindestens 16 Menschen ums Leben, 10.000 Gebäude wurden zerstört und 153.000 Menschen wurden zur Evakuierung aufgefordert.

Wetterexperten haben vorhergesagt, dass sich die schnellen und trockenen Winde an diesem Wochenende in Los Angeles noch einmal verstärken und die Lage in dem vom Feuer betroffenen Gebiet verschlimmern werden.

Christian Crowley, Feuerwehrchef von Los Angeles, sagte in einem Interview mit Fox News, dass Budgetkürzungen in Höhe von 17 Millionen US-Dollar für seine Abteilung und Probleme mit der Wasserversorgung die Fähigkeit der Feuerwehrleute, auf Brände zu reagieren, beeinträchtigt hätten.

Unter den 16 Menschen, die bei diesem Brand ums Leben kamen, sind vier schwarze Männer, die nicht einmal ihre Häuser verlassen konnten.