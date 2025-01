Das dem Auslandsgeheimdienst angeschlossene Spionagenetzwerk war am Freitag durch den rund um die Uhr laufenden Einsatz unbekannter Soldaten zerstört worden.

Agenten eines Spionagenetzwerks, das mit dem Geheimdienst eines Staates am Persischen Golf in Verbindung steht und aktiv Informationen aus sensiblen Zentren in der Provinz sammelte, wurden festgenommen und den Justizbehörden übergeben.