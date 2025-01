Der Handel Irans mit eurasischen Ländern hat einen Wert von 2,7 Mrd. USD

In einem Interview mit IRNA präsentierte Foroud Asgari einen Bericht über die Details der iranischen Exporte und Importe mit eurasischen Mitgliedsländern und sagte: Der Wert der iranischen Exporte in die eurasischen Länder beträgt etwa eine Milliarde und 494 Millionen und 839 Tausend Dollar.

'Das Gewicht der Exporte in diesem Zeitraum wird auf 3 Milliarden und 857 Millionen Kilogramm geschätzt, was einem Gewichtswachstum von 21,69 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.', fügte er hinzu.

Der Generaldirektor des iranischen Zolls fuhr fort: Der größte Teil der iranischen Exporte ging in die Russische Föderation, nach Armenien und nach Kasachstan.

In Bezug auf die Importsituation Irans mit den fünf Mitgliedsländern der Eurasischen Union sagte er: In den neun Monaten dieses Jahres beläuft sich der Gesamtimport auf eine Milliarde und 209 Millionen Dollar, verglichen mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres, der bei einer Milliarde und 209 Millionen Dollar lag 495 Millionen Dollar, was einem Rückgang von 19,16 Prozent entspricht