Trotz strenger Sanktionen hat sich die Ölindustrie des Iran auf der Grundlage seiner Schiffsflotte entwickelt.

Den Behauptungen dieser zionistischen Medien zufolge verheimlicht der Iran die Aktivitäten seiner Schiffsflotte und asiatische Käufer investieren weiterhin in die iranische Wirtschaft.

Nach Angaben der OPEC beliefen sich die Ölexporte Irans im Jahr 2023 auf 53 Milliarden Dollar, und im Jahr 2024 erreichte die Ölproduktion des Landes den Höhepunkt der Vorjahre, also 2018. In der Fortsetzung dieses Berichts behauptet Maariv, dass es dem Iran gelungen sei, die Sanktionen gegen die Schifffahrtsindustrie mit Methoden zu umgehen und so den Wohlstand seiner Ölindustrie wiederherzustellen.

Dem Bericht dieser zionistischen Medien zufolge wurden Informationen über den Erfolg Irans bei der Eindämmung der Sanktionen durch Satellitenuntersuchungen gewonnen.

Die oben genannten Informationen wurden vom Satelliten Sentinel-2 der Europäischen Weltraumorganisation aufgezeichnet.