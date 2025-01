Vier Gründe für die Vorhersage eines sprunghaften Anstiegs des iranisch-russischen Handels im 2025

Kazem Jalali sagte in einem Interview mit einem IRNA-Reporter in Moskau: Die derzeitigen Handelsbeziehungen zwischen Iran und Russland sind nicht zufriedenstellend, da die Kapazität unserer Zusammenarbeit darüber hinausgeht; Die fünf Hindernisse, darunter mangelnde Anerkennung, Transport-, Zoll-, Währungs-, Finanz- und Logistikprobleme, sind in der aktuellen Situation wirksam.

Unter Bezugnahme auf den Besuch von Präsident Massoud Pezeshkian in Moskau am 17. Januar sagte er, dass während dieses Besuchs die Minister für bilaterale Projekte Gespräche in Anwesenheit der Präsidenten der beiden Länder führen und ein umfassendes Kooperationsabkommen zwischen den beiden Ländern als wichtigen Schritt zur Beseitigung von Handelshemmnissen und zur Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern in verschiedenen Bereichen unterzeichnet werden wird.

Der iranische Botschafter in Russland bezeichnete die veränderte Sichtweise der Russen nach der geopolitischen Situation als einen der Bereiche für den Anstieg des Handels zwischen den beiden Ländern und sagte: In der Vergangenheit hat Russland unser Land nicht als Wirtschaftspartner betrachtet und die Beziehungen zu uns eher im sicherheitspolitischen und politischen Bereich definiert.

'Nach dem Krieg in der Ukraine am 24. Februar 2022 wurde die Frage der Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen mit dem Iran auch von den Russen in Betracht gezogen, und die Bemühungen Russlands in den letzten drei Jahren bestanden darin, die Transportwege für Waren zu ebnen und die vom Iran benötigten Güter zu liefern oder seine Waren durch den Iran zu exportieren.', fuhr er fort.

Jalali wies auf die Umsetzung des ersten Schritts des iranisch-russischen Währungsvertrags und die Möglichkeit hin, Rubel von iranischen Bankkarten an den Geldautomaten russischer Banken abzuheben, und sagte: Gemäß dem Zeitplan werden der zweite und dritte Schritt (die Möglichkeit für russische und iranische Staatsbürger, mit ihren Bankkarten im Iran und in Russland einzukaufen) ebenfalls in der ersten und zweiten Hälfte des Jahres 2025 umgesetzt.

Er erwähnte auch die Umsetzung des Freihandelsabkommens zwischen der Islamischen Republik Iran und den fünf Mitgliedsländern der Eurasischen Wirtschaftsunion im Jahr 2025 und die Abschaffung der Zölle auf rund 9.000 Waren im gegenseitigen Handel als eine goldene Gelegenheit für einen Sprung im Handel zwischen unserem Land und Russland als Mitglied dieser Union.