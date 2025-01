Pezeshkian: Teheran und Bagdad haben gemeinsame Bedenken hinsichtlich Syrien

In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Mohammad Shia al-Sudani begrüßte Masoud Pezeshkian den irakischen Premierminister und seine begleitende Delegation und erklärte: Wir hoffen, dass sich angesichts dieses Besuchs und des guten Vertrauens zwischen den Parteien der Prozess der bilateralen Entwicklung entwickeln und die Zusammenarbeit sich beschleunigen wird.

'Der Irak ist ein wichtiges Nachbarland und ein strategischer Partner der Islamischen Republik Iran, und wir freuen uns, dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern auf höchstem Niveau sind und der Umfang der bilateralen Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen von Tag zu Tag zunimmt Tag.', fügte der Präsident hinzu.

Pezeshkian betonte: Nach der Überwindung des Terrorismus durchlebt der Irak eine gute Wachstums- und Entwicklungsphase und dieser Weg wird weitergehen.

Er stellte fest: Beide Länder haben gemeinsame Bedenken im Zusammenhang mit den aktuellen Entwicklungen in Syrien. Zu diesen Sorgen gehörten die Stabilität und der Frieden in Syrien, die Aufrechterhaltung der territorialen Integrität Syriens, die Bekämpfung der Aktivitäten terroristischer Gruppen, die Notwendigkeit des Rückzugs des zionistischen Regimes aus den besetzten Gebieten und die Berücksichtigung religiöser Gefühle.

'Die Gefahr des Terrorismus und die Möglichkeit einer Reaktivierung terroristischer Zellen gehörten zu den Sorgen beider Seiten und unsere heutigen Diskussionen haben die Wachsamkeit und Zusammenarbeit der beiden Länder stärker als in der Vergangenheit in Erinnerung gerufen.', so er.

Der irakische Premierminister würdigte seinerseits den Empfang und die Gastfreundschaft des Präsidenten des Iran und erklärte: Die heutige Reise nach Teheran fand im Rahmen der Ausweitung der Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den beiden Ländern statt. Wir versuchen, die Zusammenarbeit zwischen Teheran und Bagdad auszubauen, um die Verwirklichung von Sicherheit, Stabilität und Wohlstand in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu erleben.