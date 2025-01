Araghchi: Wir verfolgen die Freigabe der blockierten iranischen Vermögenswerte

Seyyed Abbas Araghchi sagte am Dienstag in einem Interview mit Verweis darauf, dass die Verwaltung der außenwirtschaftlichen Beziehungen des Landes unter Sanktionen und äußerem Druck besondere Maßnahmen erfordert, in denen wir Experten geworden sind: "Die Frage der blockierten Gelder steht ständig auf der Tagesordnung des Außenministeriums und der zuständigen Behörden."

Der Außenminister betonte: "Ein Teil des Geldes wurde durch die unternommenen Anstrengungen freigegeben, während ein anderer Teil weiterhin blockiert bleibt. Wir benötigen kontinuierliche Sitzungen, Überprüfungen und neue Initiativen in dieser Hinsicht."

Laut IRNA haben die Vereinigten Staaten in den vergangenen Jahren Milliarden von Dollar an Vermögenswerten der Islamischen Republik Iran unter illegalen Vorwänden in einigen Ländern blockiert und den Zugang Irans zu diesen eingeschränkt. Im August letzten Jahres wurde ein Teil dieser beschlagnahmten Vermögenswerte in Südkorea freigegeben, und das Außenministerium bemüht sich, weitere Teile durch rechtliche Verfahren freizugeben.