Zionistischer Militärexperte erstaunt über die iranische Drohne "Shahed 136 B"

Nitzan Sadan, ein Sicherheits- und Militärexperte, schrieb in einem Beitrag auf der zionistischen Website Calcalist: Die Drohne "Shahed 136 B", die der Iran am 21. September letzten Jahres während einer jährlichen Militärübung enthüllte, stellt eine grundlegende Veränderung in den internationalen Bemühungen dar.

Er betonte, dass die iranische Drohnenentwicklung normalerweise für ihre Schönheit und Raffinesse bekannt sei, diese Drohne jedoch das Gegenteil sei.

Dieser Militär- und Sicherheitsexperte sagte: Ein zweiseitiger "H"-förmiger Flügel wurde am Ende dieser Drohne hinzugefügt, der flach und lang ist, und dieser Flügel ermöglicht es der Drohne, mit weniger Motoraufwand in der Luft zu bleiben.

Sadan betonte: Der Iran verfügt über Technologien, die es kostengünstigen Drohnen ermöglichen, eine Strecke von 2500 Kilometern zurückzulegen. Darüber hinaus haben sie einen aufgeblasenen Körper, der mit Treibstoff gefüllt ist, sodass eine Strecke von viertausend Kilometern möglich erscheint.