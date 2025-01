Vereinte Nationen: Wir sind äußerst besorgt über das Erfrieren von Säuglingen aufgrund der Kälte in Gaza

New York (IRNA) - Nach dem Tod eines einmonatigen Säuglings in Gaza aufgrund von Unterkühlung äußerte die UNO am Montag (Ortszeit) große Besorgnis über das Erfrieren von Säuglingen aufgrund der Kälte in Gaza. Dies ist der achte Fall von Säuglingstod in Gaza aufgrund extremer Kälte in weniger als drei Wochen.

Laut IRNA-Korrespondent sagte Stéphane Dujarric, Sprecher der Vereinten Nationen, am Montag (Ortszeit) zu Reportern: "Das Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) ist äußerst besorgt über Berichte zum Tod eines einmonatigen Säuglings im Gazastreifen aufgrund schwerer Unterkühlung. Dies ist der achte derartige Kindertod aufgrund von Kälte in weniger als drei Wochen." Dujarric betonte, dass solche Todesfälle "vermeidbar" wären, wenn Hilfe die Familien in Gaza erreichen würde, und fügte hinzu: "Die anhaltenden israelischen Feindseligkeiten in Gaza mit täglichen Berichten über zivile Opfer und massive Vertreibungen haben die humanitäre Krise verschärft." Er erinnerte an die Bombardierung einer UN-Schule durch Israel und betonte, dass "Zivilisten und zivile Infrastruktur, einschließlich humanitärer Akteure, Konvois und Ausrüstung, gemäß dem internationalen humanitären Recht geschützt werden müssen." Er wies auch auf die anhaltenden Beschränkungen des Zugangs zu den belagerten Gebieten im Norden Gazas durch israelische Behörden hin und sagte: "In den letzten drei Tagen - Samstag, Sonntag und heute - wurden drei UN-Versuche, diese Gebiete zu erreichen, von Israel abgelehnt." Dujarric merkte an: "In den letzten zwei Tagen wurden 37 von der UNO geleitete humanitäre Operationen im gesamten Gazastreifen geplant. 12 dieser Operationen wurden durchgeführt, aber 15 weitere wurden vollständig abgelehnt, 9 weitere wurden behindert und eine Operation wurde aufgrund logistischer und operativer Einschränkungen abgesagt." Er fügte hinzu, dass der bewaffnete Raub humanitärer Hilfskonvois im Süden und Zentrum Gazas weiterhin anhält und sagte: "Gestern wurden 8 Treibstofftransporter beschlagnahmt, von denen zwei zurückgeholt wurden." Er sagte: "Wir betonen erneut, dass Israel, um die Plünderung humanitärer Ressourcen zu verhindern, den Fluss von Hilfe, Treibstoff und kommerziellen Gütern nach Gaza schnell und in großem Umfang über mehrere Eingangspunkte erleichtern muss." Auf die Frage, ob die UNO von Israel eine Erklärung für den Angriff auf den Konvoi des Welternährungsprogramms (WFP) am Sonntag in der Nähe eines Gaza-Kontrollpunkts erhalten habe, antwortete Dujarric: "Ich denke nicht, dass es eine Erklärung für den Beschuss eines klar gekennzeichneten WFP-Konvois gibt, dessen Bewegung vollständig mit den israelischen Sicherheitskräften koordiniert war." Hypothermie ist ein medizinischer Zustand, bei dem die Körpertemperatur einer Person ungewöhnlich niedrig wird, normalerweise unter 35 Grad Celsius fällt. Dieser Zustand tritt auf, wenn der Körper längere Zeit der Kälte ausgesetzt ist und seine Temperatur nicht ausreichend aufrechterhalten kann. Symptome der Hypothermie umfassen Zittern, Müdigkeit, Verwirrung, langsame Atmung, schwachen Herzschlag und sogar Bewusstseinsverlust. In schweren Fällen kann Hypothermie zu Schäden an inneren Organen und schließlich zum Tod führen. Hypothermie tritt typischerweise in Situationen auf, in denen man kalter Luft, kaltem Wasser oder feuchter Luft ohne angemessene Kleidung ausgesetzt ist. Zur Vorbeugung sollte man warme und kältebeständige Kleidung tragen und längere Aufenthalte in kalten Umgebungen vermeiden