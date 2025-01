Botschaft eines Mitglieds des politischen Büros der Ansarullah an die zionistischen Siedler

In einer Mitteilung auf Hebräisch über das soziale Netzwerk X (früher bekannt als Twitter) richtete sich Hazam al-Asad an die zionistischen Siedler mit den Worten: „Wer in Ruhe schlafen möchte, sollte entweder nach Zypern reisen oder in sein Heimatland zurückkehren.“



Er betonte: „Gaza wird von uns nicht im Stich gelassen.“



Ein Angehöriger des politischen Büros der Ansarullah-Bewegung betonte bereits früher in einer Mitteilung, dass die militärischen Operationen fortgeführt werden, um das zionistische Regime zu überraschen, bis die Aggression gegen Jemen beendet wird.