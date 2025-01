Anhaltende israelische Luftangriffe und Artillerieangriffe am 457. Tag des Gaza-Krieges

Israelische Soldaten drangen in begrenztem Umfang in die Stadt Deir al-Balah und das Lager al-Burij im Zentrum von Gaza ein und setzten damit den Völkermord in der Region fort.

Zeugen berichteten, dass die Region Abu al-Ajin im Osten von Deir al-Balah von Armeeartillerie schwer beschossen wurde. Im Norden des Gazastreifens verüben die Besatzer Völkermord und Hungersnöte, um die Bewohner zum Verlassen des Gebiets zu zwingen.

Gleichzeitig berichtete der israelische Fernsehsender Channel 12, dass Tel Aviv angesichts der Machtübernahme von Donald Trump eine massive Reduzierung der humanitären Hilfe für Gaza in Erwägung ziehe.

Kanal 12 berichtete zudem über die Festnahme israelischer Demonstranten, die eine sofortige Einigung mit der Hamas forderten.

Palästinensische Quellen berichteten von der Bombardierung eines Hauses in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen, bei der zahlreiche Menschen getötet oder verletzt wurden. Diese Quellen berichteten vom Märtyrertod von 66 Palästinensern bei Angriffen auf Gaza am Samstag.