Teheran (IRNA) - Am Samstag betrachtete die islamische Widerstandsbewegung Hamas die Erschießung von Siedlern im Westjordanland als natürliche Reaktion auf den Krieg und Völkermord des zionistischen Regimes in Gaza und kündigte an, dass die Operationen gegen den Feind in Zukunft verstärkt würden.

Die Hamas-Bewegung kündigte an, dass die Schläge, die das Westjordanland dem Körper des zionistischen Regimes zufügen wird, für dieses Regime schmerzhaft sein werden. Diese Gruppe betonte, dass die Angriffe auf die Besatzer im Westjordanland so intensiviert wurden, dass sie die Zionisten in jedem Teil dieser Region belästigen werden.