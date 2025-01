Die israelische Polizei stößt mit Netanyahus Gegnern zusammen

Teheran (IRNA) - Am Samstag griff die Polizei des zionistischen Regimes die Demonstrationen israelischer Siedler in Jerusalem an, die die Unterzeichnung eines Abkommens über den Austausch von Gefangenen mit der Hamas in Gaza forderten, und verhaftete eine Reihe von ihnen durch Unterdrückung der Demonstranten.

Die Polizei des israelischen Regimes gab die Festnahme mehrerer Demonstranten bekannt und behauptete, diese hätten die öffentliche Ordnung gestört. Diese Demonstration findet zeitgleich statt, als die palästinensische islamische Widerstandsbewegung (Hamas) am Freitag in einer Erklärung die Wiederaufnahme indirekter Verhandlungen mit dem zionistischen Regime in Doha, der Hauptstadt Katars, ankündigte. Die Hamas gab bekannt: „Angesichts des Völkermords und der ethnischen Säuberung durch das israelische Besatzungsregime sind die wichtigsten Prioritäten dieser Bewegung die Beendigung der Aggression und der Schutz ihres Volkes.“