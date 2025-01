In einer Welt, in der die Macht zunehmend entlang geopolitischer Linien aufgeteilt ist, würde diese Veränderung von der Notwendigkeit angetrieben, die Energieversorgung zu festigen, die wirtschaftlichen Verbindungen zu vertiefen und geopolitischen Einfluss zu gewinnen. Die gegenwärtigen globalen Krisen haben möglicherweise Schwachstellen in der Energiesicherheit, der Handelsabhängigkeit und den geopolitischen Allianzen offenbart, die zu einem solchen Schwenk führen könnten. Die Gefahren einer unzureichenden Diversifizierung wurden durch die historische Abhängigkeit Deutschlands von einer kleinen Anzahl von Energielieferanten ans Licht gebracht. Vor der Krise in der Ukraine bezog Deutschland mehr als 55 Prozent seines Erdgases aus Russland, was das Land in eine verwundbare Lage brachte, als die Lieferungen aufgrund geopolitischer Spannungen unterbrochen wurden. Infolgedessen könnte Zentralasien in der künftigen Politik als alternativer Lieferant Priorität erhalten. Kasachstan beispielsweise verfügt über riesige Öl- und Gasvorkommen und ist zudem der weltweit führende Uranproduzent (über 40 % der weltweiten Produktion im Jahr 2022). Deutschland könnte sich durch Partnerschaften mit rohstoffreichen Ländern die Vielfalt verschaffen, die es braucht, um sich vor potenziellen Versorgungsengpässen zu schützen.

Energie ist nicht der einzige potenzielle wirtschaftliche Kooperationsbereich zwischen den zentralasiatischen Ländern. Wenn Deutschland seine industrielle Basis wiederbeleben und seine Exportmärkte vergrößern möchte, könnte die Region aufgrund ihrer strategischen Lage entlang der Handelsrouten, die Europa und Asien miteinander verbinden, eine entscheidende Rolle spielen. Während Deutschlands Handelsbeziehungen mit China im Jahr 2022 einen Wert von 246 Milliarden Euro hatten, betrug der bilaterale Handel zwischen Deutschland und Zentralasien nur etwa 8 Milliarden Euro. Gezielte Investitionen und Vereinbarungen zum Aufbau von Infrastrukturen könnten das Handelsvolumen erheblich steigern und damit reichlich Wachstumspotenzial schaffen.

Auch geopolitische Ziele könnten durch eine solche Kurskorrektur gefördert werden. Deutschland könnte in Zentralasien eine zentrale Rolle spielen, wenn der Westen weiterhin versucht, den Einfluss großer Nationen wie Russland und China auszugleichen. Einige haben spekuliert, dass der Westen versucht, den Einfluss von Pekings „Belt and Road“-Initiative - die mehr als 50 Milliarden Dollar in Zentralasien investiert hat - zu begrenzen, indem er engere Beziehungen zu Ländern wie Usbekistan, Turkmenistan und Kirgisistan anstrebt. Wenn Deutschland sich daran beteiligt, könnte das bedeuten, dass es versucht, Optionen zu bieten, die dem westlichen politischen und wirtschaftlichen Paradigma entsprechen. Mit einem solchen Plan würden die Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit Deutschlands wachsen. Obwohl sie als praktische Maßnahme zur Gewährleistung der Energiesicherheit und der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit dargestellt wird, würden die übergeordneten Ziele der Politik höchstwahrscheinlich von der Anpassung an westliche strategische Ziele geleitet. Sowohl die deutsche Wirtschaft als auch das geopolitische Gewicht des Westens in der Region könnten durch Kooperationsabkommen gestärkt werden, die beispielsweise den Austausch von Fachkräften oder Technologie beinhalten.

In diesem Fall wären die zentralasiatischen Länder stark an der Festlegung der Ergebnisse beteiligt. Diese Ländergruppe verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Vermittlung zwischen den rivalisierenden Interessen der Weltmächte und könnte die Position Deutschlands bei den Verhandlungen zu ihrem Vorteil nutzen. So müsste Deutschland bei seinen Annäherungsversuchen berücksichtigen, dass Kasachstan sich aufgrund seiner bestehenden Partnerschaften mit Russland und China wahrscheinlich nicht vollständig auf einen Akteur einlassen wird. Auf diesem geopolitischen Schachbrett gibt es einen großen Spielraum für Fehler. Versuche, engere Beziehungen in Zentralasien zu knüpfen, könnten auf politischen oder wirtschaftlichen Widerstand seitens Russlands und Chinas stoßen. Die Spannungen könnten ungewollt zunehmen, wenn sich diese Länder stärker in einer Region engagieren, die für ihre Ziele lebenswichtig ist; dies könnte Auswirkungen auf den internationalen Handel und die Stabilität haben.

Ein solches Vorgehen könnte jedoch auch erhebliche Vorteile mit sich bringen. Die deutsche Energiesicherheit, die wirtschaftliche Diversifizierung und das internationale Prestige könnten durch eine erfolgreiche Hinwendung zu Zentralasien einen Schub erhalten. Im Jahr 2023 wird der Anteil Deutschlands am globalen BIP bei etwa 4 % liegen, während er Anfang der 2000er Jahre noch bei fast 6 % lag; dies zeigt, dass die Wirtschaft einen Aufschwung braucht. Eine mögliche Umkehrung dieser Tendenz könnte durch strategische Allianzen in Zentralasien erreicht werden. Die Suche nach einem Mittelweg zwischen gegensätzlichen Interessen ist entscheidend für die langfristige Tragfähigkeit der Politik. Für Deutschland wäre es entscheidend, seine strategischen Ziele im Auge zu behalten und sich aus größeren geopolitischen Konflikten herauszuhalten. Deutschland und die internationale Ordnung würden um große Einsätze spielen, mit großen Risiken und möglicherweise großen Gewinnen. Was die nächste deutsche Regierung als Reaktion auf die sich verändernde globale Landschaft beschließt, könnte Deutschlands Ansehen in der Weltgemeinschaft erheblich beeinflussen.