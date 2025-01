Die Übung „Großer Prophet-19“ der Bodentruppen des IRGC begonnen

Bei dieser Übung, die in der westlichen Region des Landes in Anwesenheit von spezialisierten Rängen und Einheiten der Bodentruppen der IRGC durchgeführt wird, werden auch Szenarien für schnelle Eingreifoperationen umgesetzt, und die schnelle Verlegung von Kräften und Ausrüstung in das Übungsgebiet ist einer der Teile dieser Art von Operation.

Die erste Phase dieses Teils der Übung wurde von der Mirza Kuchak Khan Brigade der Bodentruppen der IRGC durchgeführt.

Generalmajor Mohammad Nazar Azimi, Kommandeur des regionalen Hauptquartiers der IRGC-Bodentruppen von "Nadschaf Ashraf" sagte über die Übung: Die erste Phase der Übungsreihe des Großen Propheten der Bodentruppen der IRGC hat in der Region Oramanat in Kermanschah begonnen.

Die Verlegung der Spezialeinheit der IRGC von Gilan per Lufttransport war der erste Teil der Übung. Der Einsatz neuer Ausrüstung und die Zusammenarbeit der Basidschis in der Region gehören zu den nächsten Plänen.