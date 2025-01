Iran verurteilt die Gewalttat gegen Menschen in Amerika

Esmail Baqaie betonte die grundsätzliche Position der Islamischen Republik Iran, alle Formen und Erscheinungsformen des Terrorismus zu verurteilen, wo auch immer und von welcher Person, Gruppe oder Regierung sie begangen wird.

Er verurteilte den Terroranschlag und drückte den Familien der Opfer sein Mitgefühl aus.

Am Mittwoch überfuhr ein bewaffneter Fahrer mit einem gemieteten Lastwagen mehrere Menschen, die in New Orleans, Louisiana, das neue Jahr feierten, und eröffnete anschließend das Feuer.

Amerikanische Beamte nannten diesen Angriff einen Terroranschlag und gaben bekannt, dass mindestens 15 Menschen getötet und mehr als 30 Menschen verletzt wurden.

Das amerikanische Federal Bureau of Investigation (FBI) gab in einer Erklärung bekannt, dass der Name des Angreifers „Shamsuddin Jabbar“ sei und er 42 Jahre alt sei. Er wurde in Amerika und Texas geboren und kam bei einer Schießerei mit der Polizei ums Leben.