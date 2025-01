Araghchi: „Wir sind bereit, unverzüglich konstruktive Verhandlungen über das Atomprogramm zu führen“

Seyyed Abbas Araghchi fügte in einem exklusiven Interview mit CCTV China hinzu: „Wir sind bereit, die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm wieder aufzunehmen. Wir haben mehr als zwei Jahre lang in gutem Glauben mit den 5+1-Ländern verhandelt und es ist uns schließlich gelungen, eine Einigung zu erzielen, die die ganze Welt als diplomatische Errungenschaft lobte.“

„Wir haben es mit guten Absichten umgesetzt, aber es war Amerika, das sich ohne Grund und Rechtfertigung dazu entschieden hat, sich daraus zurückzuziehen, und die Situation so weit gebracht hat. Unserer Meinung nach besteht die Formel darin, im Gegenzug für die Aufhebung der Sanktionen Vertrauen in das iranische Atomprogramm aufzubauen“, betonte er.

„Es wurde eine Verhandlungsrunde mit europäischen Ländern geführt. Die zweite Runde dieser Verhandlungen ist beschlossen und wird in den nächsten zwei Wochen mit drei europäischen Ländern stattfinden“, bemerkte er.

„Im Falle Amerikas ist es selbstverständlich, dass die neue Regierung ihre Politik formuliert und wir auf dieser Grundlage eine Entscheidung treffen. China und Russland waren in der Vergangenheit zwei effektive Teilnehmer an den Verhandlungen, und nach Ansicht der Islamischen Republik Iran sollten sie weiterhin eine konstruktive Rolle in diesen Verhandlungen spielen. Das ist unser Wunsch und Wille“, stellte er fest.

„Ich glaube, dass auch in den schwierigsten Situationen diplomatische Lösungen erzielt werden können, aber es kommt darauf an, wie viel politischer Wille vorhanden ist. Wenn auf der anderen Seite der politische Wille vorhanden ist, ist es schwierig, aber nicht unmöglich, eine Lösung zu finden“, bemerkte er.