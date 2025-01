Aref: „Freihandelsabkommen“ wird zu einer stärkeren Exportpräsenz Irans führen

Der Erste Vizepräsident erklärte, dass die Entwicklung der Nichtölexporte des Landes für die 14. Regierung sehr wichtig sei, und betonte, dass die Macht der Gouverneure der Grenzprovinzen für den Export in die Nachbarn genutzt werden sollte.

Bei dem Treffen, das in Anwesenheit von Ministern und hochrangigen Beamten von im Exportbereich tätigen Organisationen stattfand, sagte Mohammad Reza Aref unter Bezugnahme auf die entscheidende Bedeutung von Nicht-Öl-Exporten für die 14. Regierung: Angesichts der Aufnahme offizieller Beziehungen zu internationalen und regionalen Mechanismen ist es jetzt an der Zeit, den Exportsprung in realen Zahlen zu verfolgen.

'Wir sind in Shanghai und den BRICS-Staaten sowie bei wichtigen internationalen und regionalen Abkommen aktiv vertreten, und aus dieser Richtung wurde eine gute Kommunikation aufgebaut, die dazu geführt hat, dass selbst Länder, die zuvor kein Interesse an der Entwicklung von Beziehungen hatten, nun selbst daran interessiert sind.', fügte er hinzu.

Der Erste Vizepräsident erklärte, dass das „Freihandelsabkommen“ bald fertiggestellt werde und bekräftigte: Dieser Vertrag bietet geeignete Bedingungen, damit wir uns ernsthafter mit dem Export befassen können und eine bessere Situation im Bereich des Außenhandels haben als in der Vergangenheit.