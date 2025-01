13. Januar; Die neue Gesprächsrunde zwischen Iran und drei europäischen Ländern

Teheran (IRNA) - Am Rande des Treffens zum Gedenken an den Märtyrertod von Generalleutnant Qasem Soleimani kündigte der Stellvertreter für rechtliche und internationale Angelegenheiten des iranischen Außenministeriums die neue Gesprächsrunde zwischen Iran und drei europäischen Ländern an.

„Wir suchen jetzt nicht nach Vorhersagen, wie wir bereits sagten, es handelt sich um einen Dialog und nicht um Verhandlungen“, sagte Kazem Gharibabadi. Zur erneuten Prüfung von FATF erklärte er: „Ich habe die Nachricht gesehen, dass der Oberste Führer dieser Angelegenheit zugestimmt hat. Selbstverständlich werden einige Maßnahmen ergriffen und die Genehmigungserteilung erleichtert.“ „Die diesbezügliche Meinung der Regierung ist klar und die Prüfung des Beitritts zu diesen beiden Übereinkommen sollte auf der Tagesordnung des Schlichtungsrates stehen“, schloss er.