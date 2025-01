Teheran (IRNA) - Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) gab nach mehr als einem Jahr Israels Krieg gegen die Menschen in Gaza, in dem 14.500 palästinensische Kinder den Märtyrertod erlitten, bekannt, dass Gaza einen Waffenstillstand brauche, um zu verhindern, dass noch mehr Babys in der Kälte sterben.“

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen schrieb am Dienstag Ortszeit, dass in den vergangenen Tagen sieben Babys aufgrund der Kälte im Gazastreifen gestorben seien. Während die Agentur Winterkleidung und Decken an Familien liefert, ist der Bedarf groß. Das Winterwetter hat bereits die Kontrolle über den Gazastreifen übernommen und Berichten zufolge wurden Dutzende Zelte der Vertriebenen aus Gaza überflutet.